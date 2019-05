Skandal na pielgrzymce do Częstochowy. Katolicka sekta poluje na bogatych

Prywatni detektywi od niemal roku próbują wyrwać spod wpływu radykalnej katolickiej sekty troje młodych ludzi z Pomorza. Podczas pielgrzymki na Jasną Górę nastolatkowie zostali wciągnięci do wspólnoty. Przekazali jej szefom 100 tys. zł oszczędności, porzucili swoje domy i zerwali kontakt z rodziną.

- Wiemy, że grupa radykalnych katolików pozyskuje nowych członków podczas pielgrzymek na Jasną Górę, a do niedawna również w środowisku naukowców i przedsiębiorców z Gdańska. W sprawę zamieszana jest kobieta, która wykładała teologię na Uniwersytecie Gdańskim - mówi WP Dariusz Korganowski, prywatny detektyw z Warszawy.

Detektyw i współpracownicy informują o śledztwie prowadzonym na zlecenie dwóch rodzin z Pomorza. W ubiegłym roku podczas kilkutygodniowej wyprawy troje młodych ludzi z zamożnych rodzin zostało zwerbowanych do ruchu radykalnych katolickich ewangelizatorów.

Dramat rodziny

Detektywi ustalili, że poszukiwani członkowie rodziny zamieszkują położone na odludziu gospodarstwo rolne niedaleko Trójmiasta. Obora, stodoła i garaż usytuowane są w sposób ograniczający widoczność domu. Cały teren otaczają żywopłoty wysokie przynajmniej na 2 metry, które uniemożliwiają zaobserwowanie z zewnątrz, kto przebywa na posesji. I to wszystko, co praktycznie dało się zrobić.

Wyznawcy nie zamierzają wrócić do domów i rodziny. Detektywi nie mogą odbić ich siłą. - Ten przypadek powinien być ostrzeżeniem dla osób wybierających się pielgrzymki. Agitatorzy różnych sekty idą razem z pielgrzymami, próbując wzbudzić zaufanie swoich towarzyszy - podsumowuje detektyw.

Ksiądz tłumaczy. Nie jesteśmy sektą

- Nie jesteśmy sektą. Wątpię, że to temat dla mediów. Osoby przebywające w oazie zachowują pełną wolność i swobodę w działaniu. To prawda, że oczekujemy darowizn finansowych, takie są jednak zasady. Wpłaty są dobrowolne i nie można mówić o wyłudzeniu - mówi WP jeden z katolickich księży działający we wspólnocie. Dodaje, że żyje w zgodzie ze swoim biskupem i ma jego pozwolenie na działania ewangelizacyjne.