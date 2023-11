Skandal na obradach KRS. Posłanka wezwała policję

O skandalicznej wypowiedzi Nawackiego doniósł także senator Krzysztof Kwiatkowski. "SKANDAL w KRS Przed chwilą na sali posiedzeń KRS, Maciej NAWACKI do posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz odezwał się następująco: "Odszczeka to Pani", "Wcisnę to Pani w gardło" Takiej sytuacji w KRS nigdy nie było" - napisał w serwisie X.