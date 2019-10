Skalbmierz w Świętokrzyskiem. Zagadkowa śmierć 20-latka w stawie

Ciało 20-letniego chłopaka z Małopolski znaleziono w stawie w gminie Skalbmierz (woj świętokrzyskie). Śledczy wstępnie wykluczyli, by ktoś się przyczynił do jego śmierci. Ustalają, jak do niej doszło.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Skalbmierz w woj. świętokrzyskim (Agencja Gazeta, Fot: jarosław kubalski)

Wiadomo, że 20-latek wybrał się w piątek na imprezę urodzinową do jednego z lokali w gminie Skalbmierz. Około godziny 1.30 pożegnał się ze znajomymi i opuścił restaurację. Do domu jednak nie wrócił.

W sobotę około godz. 14.00 rodzina 20-letniego mężczyzny zawiadomiła policję o jego zaginięciu.

Dwie godziny później zwłoki chłopaka znaleziono w stawie. Przyczynę jego zgonu wyjaśni sekcja zwłok.

google maps Podziel się

Źródło: echodnia.eu