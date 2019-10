Pogoda. Pierwsza zimna noc za nami. Do Polski płynie arktyczny mróz

Do Polski napływa arktyczne powietrze znad Skandynawii, które spowoduje spory spadek temperatury. W niedzielę rano termometry w wielu miejscach kraju pokazały 0 stopni C. W najbliższych dniach możemy się spodziewać dużego ochłodzenia. Będzie za to pogodnie i w miarę słonecznie.

W niedzielę temperatura w ciągu dnia wyniesie od 3 do 9 st. C. (Vetusky.com)

Mamy za sobą pierwszą taką zimną noc w sezonie jesiennym. Jak podaje IMiGW w Suwałkach temperatura na wysokości 2 m spadła do -1,8 st. C. Przy gruncie zanotowano jeszcze niższe temperatury.

Po pochmurnej sobocie pogoda w niedzielę zmieni się o 180 stopni, bo prawie w całym kraju będzie pogodnie i w miarę słonecznie. Dopiero po południu, ale tylko w pasie północnym na pogodnym niebie pojawią się pojedyncze, wypiętrzone chmury kłębiaste, które przyniosą ze sobą słabe opady przelotne deszczu, jednak i tutaj w przerwach pomiędzy opadami dość często zza chmur wyglądać będzie słońce. Wraz z poprawą pogody również osłabnie prędkość wiatru i wiatr powieje słabo od 5 do 15 km/h. Tylko w pasie wschodnim pojawiać będą się jeszcze porywy do 25 km/h.

Będzie chłodno, bo do Polski napływa arktyczne powietrze ze Skandynawii. W niedzielę rano najchłodniej było na Mazurach (-2 st. C), a najcieplej na Śląsku - 3 st. C. Mieszkańców centrum kraju powitało 0 st. C.

W górach spadł śnieg

W ciągu dnia możemy spodziewać się temperatury od 3 st. C (na wschodzie i Podhalu) do 9 st. C na zachodzie Polski. W centrum Polski będzie 5-6 st. C.

W nocy temperatura spadnie do 0-3 st. C.

Jak podaje IMiGW, w górach spadł śnieg. Na Kasprowym Wierchu warstwa śniegu ma już 12 cm. W nocy spodziewane były kolejne opady. Warunki w wysokich partiach gór nie są dobre do wędrowania turystycznego bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu.

W poniedziałek nadal będzie chłodno, z przelotnymi, lekkimi opadami na północy. Poza tym będzie sporo słońca, a temperatura się nie zmieni - będzie oscylowała wokół 10 st. C.

