Skała niezgody. Gibraltar opóźni Brexit?

Tuż przed spodziewanym końcem negocjacji w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, premier Hiszpanii grozi, że "zawetuje Brexit". Wszystko przez brytyjski "podstęp" w sprawie Gibraltaru.

O co chodzi Hiszpanom

Zagrożony harmonogram

Ale nie zmienia to faktu, że nagły Sancheza jest wybitnie niewygodny. Unia jednocześnie bowiem ostrzega Londyn - który również chciałby wprowadzić zmiany - że tekst porozumienia i deklaracja są już zamknięte. Angela Merkel zapowiedziała, że nie przyjedzie na niedzielny szczyt, jeśli dokumenty nie będą sfinalizowane i gotowe do podpisu. Jeśli więc do tego czasu nie dojdzie do porozumienia, będzie potrzebny kolejny szczyt. To znacznie skomplikuje harmonogram, bo po przyjęciu porozumienia, musi ono zostać ratyfikowane przez wszystkie państwa. A przede wszystkim też przyjęte przez samą Wielką Brytanię, w której wynegocjowany "deal" budzi ogromne kontrowersje i nie podoba się właściwie nikomu. Wszystko musi zakończyć się do 30 marca przyszłego roku. Wbrew pozorom nie jest to dużo czasu.