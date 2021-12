Skąd wziąć dobry test? Ekspertka przestrzega przed jednym źródłem

- Jeżeli mamy wątpliwość, mamy katar, źle się czujemy, nawet po szczepieniu, a wybieramy się do dziadków czy do osób, które są szczególnie wrażliwe, bardzo polecam wykonanie testu. Jeżeli test wyjdzie dodatni, jest to informacja, żeby jednak się nie kontaktować, bo możemy kogoś skrzywdzić częstując tym wirusem - powiedziała w programie "Newsroom" WP ekspertka chorób zakaźnych prof. Joanna Zajkowska. Według niej, dobrej jakości testy antygenowe można nabyć w aptekach. Przestrzegła zarazem, by nie korzystać w tym zakresie z oferty dyskontów. Prof. Zajkowska podkreśliła, że wykonanie testu przed wyjazdem na święta czy przyjęcie szczepionki, to nie jedyne co możemy zrobić, aby przyczynić się ograniczenia transmisji COVID-19. - Cały czas informujemy, że dystans, maseczki, ograniczenie spotkań, są poza szczepieniami środkami, które mogą spłaszczyć tę falę i zmniejszyć ilość zachorowań - dodała.