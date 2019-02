"Skąd Biedroń wziął 1,5 mln zł?" Politycy zaskoczeni rozmachem kongresu w Warszawie

- To nie jest partia, która dostaje dotacje z budżetu. Ma zapewne sponsorów i warto (...) poznać ich nazwiska - powiedział o nowym projekcie Roberta Biedronia wicemarszałek Adam Bielan. Ale podobne pytania stawiają również posłowie PO czy Kukiz'15.

"To koncert? Nie, to show Roberta Biedronia" - napisał dziennikarz Wirtualnej Polski, który na żywo obserwował w weekend kongres założycielski partii byłego prezydenta Słupska.

"Nie da się tego sfinansować ze sprzedaży koszulek"

- To nie jest partia, która dostaje dotacje z budżetu. Ma zapewne sponsorów i warto, w imię przejrzystości życia publicznego, o co apelował Robert Biedroń w swoim wystąpieniu, poznać ich nazwiska, bo zawsze warto wiedzieć, kto za danym politykiem stoi, jakie interesy może później realizować, jeżeli dojdzie do władzy - skomentował z kolei w Polsat News wicemarszałek Senatu Adam Bielan (Porozumienie).

Show za nawet 1,5 mln złotych

- W sumie musiało to być między 700 - 800 tys. zł, ale tylko jeśli robiły to firmy zaprzyjaźnione, po kosztach. Jeżeli wszystko to było kupowane na rynku, to budżet musiałby wynieść 1 - 1,5 mln zł - ocenił ekspert.