Siostra Chmielewska chwali WOŚP. "Powinniśmy być jednością"

Siostra Małgorzata Chmielewska przyznaje, że nigdy nie miała wątpliwości, jeśli chodzi o WOŚP. - Są momenty, w których powinniśmy być jednością - mówi w wywiadzie dla Onetu. I podkreśla, że każdy dobry uczynek, niezależnie czyj, ma ogromną wagę.

Opowiada, że nigdy nie miała wątpliwości czy wrzucić pieniądze do puszki, czy nie. - Każdy dobry czyn, bez względu na to kto go wykonuje, czy człowiek wierzący, niewierzący, buddysta, muzułmanin, ma swoją ogromna wagę i buduje lepszy świat - podkreśla siostra.