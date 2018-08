Sinead O’Connor apeluje do papieża Franciszka. Chce certyfikatu, bo wtedy nagra z Kanye Westem

Kontrowersyjna piosenkarka Sinead O’Connor zaskakuje po raz kolejny. Jej niechęć do Kościoła katolickiego jest powszechnie znana. Podarła nawet kiedyś zdjęcie Jana Pawła II. Teraz domaga się od Franciszka certyfikatu potwierdzającego jej ekskomunikę.

Pochodząca z Irlandii piosenkarka Sinead O’Connor została ekskomunikowana z kościoła w 2013 roku. W chrześcijaństwie to najwyższa kara, a dokument podpisał papież Benedykta XVI. Przez lata piosenkarka udowodniła, że nie miejsce we wspólnocie jej się nie należy.

Piosenkarka chce certyfikatu ekskomuniki. Nagra z Kanye Westem

Sinead O’Connor krytykowała Kościół katolicki za negatywny stosunek do kwestii homoseksualizmu. W 2010 roku ponownie zaskoczyła opinię publiczna mówiąc, że "gdyby Jezus był z nami, spaliłby Watykan". Stwierdziła też, że papież Benedykt XVI powinien zrezygnować ze stanowiska.

Teraz piosenkarka domaga się oficjalnego certyfikatu poświadczającego jej ekskomunikę. "Kilkukrotnie prosiłam Watykan o certyfikat, który mogłabym pokazywać swoim wnukom, żeby udowodnić, że Ratzinger (prawdziwe nazwisko papieża Benedykta XVI - przyp. red.) i jego poprzednik ekskomunikowali mnie. Czy mógłby Pan zabrać dokument na pokład samolotu i wręczyć mi go w Croke Park? - napisała w liście do papieża Franciszka. Nawiązała przy tym do zbliżającej się wizyty papieskiej w Irlandii.