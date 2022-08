Siły Indonezji i USA prowadzą wspólne ćwiczenia wojskowe. Zobacz nagranie

Armie ze Stanów Zjednoczonych i Indonezji przeprowadziły w piątek wspólne ćwiczenia bojowe na indonezyjskiej wyspie Sumatra, po oznakach rosnącej aktywności morskiej Chin w regionie Indo-Pacyfiku. Do tegorocznych ćwiczeń dołączyło ponad 5000 żołnierzy z USA, Indonezji, Australii, Japonii i Singapuru. Rozpoczęły się na początku tego miesiąca na wyspach Sumatra i Borneo. Skupiają też inne kraje, w tym Wielką Brytanię, Kanadę, Francję, Indie, Malezję, Koreę Południową, Nową Zelandię, Papuę-Nową Gwineę i Timor Wschodni, jako kraje obserwatorów. Chiny postrzegają ćwiczenia te jako zagrożenie. Chińskie media państwowe oskarżyły USA o zbudowanie sojuszu Indo-Pacyfiku, podobnego do NATO, jako środka do celowego wywołania konfliktu. Amerykański dowódca Indo-Pacific, admirał John C. Aquilino powiedział, że konflikt są tym, czego starają się unikać. Manewry będą trwały do niedzieli.

