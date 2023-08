"Silny wybuch" miny koło kurortu w Rumunii. "Turyści nadal się kąpią"

Rumunia. Druga mina? To tylko "duża kłoda"

Mina eksplodowała ok. godz. 9 rano. Służby przekazały, że nie ma ofiar. Jedna osoba zgłosiła się do ratowników z prośbą o pomoc z powodu problemów ze słuchem, jednak ostatecznie młody mężczyzna nie zgodził się na przewiezienie do szpitala.