Orkan Otto nad Polską. Wiatr wywrócił jacht

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu, do 125 km/h na wybrzeżu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę i rano w sobotę" - informują synoptycy.