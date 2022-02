Silny wiatr sprawia kłopoty pilotom samolotów. "Było bardzo turbulentnie"

Jak mówił, wiatr przy podłożu odbity od budynków i drzew wiruje i tworzy tzw. "rotory" - wielkie wiry wybijające pilota z toru lotu. Dodał, że to najbardziej nieoczekiwane i trudne do wykonania dobrej kontry sterami. Mówił również o zjawisku określanym jaok "wind shear". To radykalna zmiana wiatru na małej przestrzeni, co powoduje utratę energii samolotu. Przy obu tych zjawiskach należy utrzymać samolot na poziomie nieco wyższym od minimalnego, by przyziemić w miejscu, w którym pilot chce lądować.