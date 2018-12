Silne trzęsienie ziemi w Rosji. Po nim może nadejść tsunami

Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 nawiedziło w czwartek wybrzeże Kamczatki na rosyjskim Dalekim Wschodzie. W związku z klęską żywiołową ogłoszono również ostrzeżenie przed tsunami w promieniu 300 km od epicentrum.

Do podziemnych wstrząsów doszło ok. 82 km od wsi Nikolskoje na Wyspie Beringa w archipelagu Wysp Komandorskich. Hipocentrum trzęsienia ziemi było zlokalizowane na głębokości ok. 10 km.