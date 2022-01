Sikorski o planach Putina. "Polska jest zadziwiająco bierna"

Radosław Sikorski stwierdził, że jeśli Moskwa zdecyduje się na atak wobec Ukrainy, to będzie to "zaborcza agresja wobec bezbronnego sąsiada". - Siły, które Rosja ma, mogą nie wystarczyć do takiego spacyfikowania Ukrainy, jakie sobie Władimir Putin wyobraża - zastrzegł w "Kropce nad I" w TVN24 były szef polskiej dyplomacji.