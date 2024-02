Sikorski o głosowaniu w Kongresie. Wymienił jedną osobę

- Od jakiegoś czasu zarówno z Polski jak i stąd apeluję do naszych nacjonalistów, do tych którzy popierali Donalda Trumpa i w jego poprzedniej kampanii i w jego procesie nie oddawania władzy, przekonując polskie społeczeństwo, że mają specjalne relacje z Donaldem Trumpem. To jest ten moment do wykorzystania wpływów, jeżeli one rzeczywiście istnieją - powiedział Radosław Sikorski.