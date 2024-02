Kolejne mocne wystąpienie Sikorskiego. Wspomniał o Putinie

- Czy tego chcemy, czy nie, decyzja Putina o rozpoczęciu największej wojny w Europie od czasu pokonania nazistowskich Niemiec już zmieniła bieg historii. Do nas należy decyzja, czy sami będziemy go kształtować, czy pozwolimy, by kształtowali go inni - w Moskwie, Teheranie czy Pekinie - przestrzegł Sikorski.