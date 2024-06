Sikorski: możemy pokonać Kreml

Ditchley Foundation, gdzie wygłoszony został wykład Sikorskiego, to fundacja powołana w 1958 roku, zajmująca się stosunkami międzynarodowymi. W szczególności skupia się na relacjach brytyjsko-amerykańskich, a od czasu brexitu także na pogłębianiu relacji Wielkiej Brytanii z kontynentalną Europą. Fundacja jest znana z organizowania konferencji, a od 1962 roku organizuje także doroczne wykłady, do których wygłoszenia co roku zapraszana jest jedna znacząca dla relacji międzynarodowych postać.