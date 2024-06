Tusk nie powiedział prawdy? Na prawicy się zagotowało

Oko.press oraz RMF FM ujawniły, że wbrew deklaracjom Donalda Tuska w Unii Europejskiej nie zapisano zgody na finansowanie projektów obronnych, takich jak Tarcza Wschód. Zapisy zostały mocno uogólnione. I choć nie zamyka to drogi do uzyskania faktycznego finansowania z UE, to sytuacja jest nieco odmienna od tej, jak przedstawiał ją premier. Rząd nie odniósł się do doniesień mediów.