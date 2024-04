Sienkiewicz zmienił zdanie. Zapewniał, że nie wystartuje do PE

- No bo część polityków, mniej więcej w moim wieku, udaje się na coś w rodzaju politycznego cmentarzyska słoni, kiedy przychodzi ich czas. Ja na razie mam co robić. W związku z tym trochę wykpiłem rozliczne plotki, że za chwilę mam się tam (w PE - red.) znaleźć. Być może kiedyś przyjdzie taki moment, ale na razie, po tym co ja mam codziennie, raczej się nie wybieram - odparł 62-letni Sienkiewicz.