Siemoniak nieświadomie poparł propozycje Jakiego. "Czasem mówi rozsądnie"

Były Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak został zapytany o dwie propozycje zmian dla Warszawy. Poseł PO uznał je za rozsądne, po czym dowiedział się, że to projekty Patryka Jakiego.

- Jest pan za tym, aby urzędy pracowały dwa dni do godziny 20? - zapytał Siemoniaka na antenie Polsat News Piotr Witwicki. Były szef MON odpowiedział twierdząco. - A jest pan za tym, aby wjazd do centrum Warszawy był darmowy? - zapytał ponownie Witwicki. Siemoniak znów potwierdził. - To musi pan zagłosować na Patryka Jakiego, bo to są jego propozycje - skonkludował dziennikarz.