Sięgnięto do absurdalnych środków. "To rozpaczliwy krok Kaczyńskiego"

- Czy można znaleźć przykład bardziej nieudolnej i głupiej polityki? - tak o decyzjach władz w sprawie zboża z Ukrainy i problemach z tym związanych mówił w programie "Tłit" Bartłomiej Sienkiewicz. - Kaczyński musiał zadziałać natychmiast, aby zatrzymać kryzys we własnym obozie. Donald Tusk mówił o tych kłopotach rok temu, ale wówczas w rządowych mediach zrobiono z niego polityka wspierającego Rosję - dodał Sienkiewicz. - Sięgnięto do wyjątkowo absurdalnych środków, aby uratować wynik wyborczy. Narażając stosunki z Brukselą i Kijowem - dodał. Były szef MSW mówił, że "PiS będzie musiał palić zboże, aby zrobić miejsce w elewatorach". - Oni potrzebują czasu, którego nie mają. Polska logistycznie jest już niezdolna do przewiezienia tego zboża. Będzie musiała poprosić o pomoc. Jarosław Kaczyński tą jedną paniczną decyzją uderzył w istotę Unii Europejskiej. To rozpaczliwy krok - stwierdził gość Patryka Michalskiego.