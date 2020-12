Siedlce. Tragiczny finał poszukiwań 16-latki

Z informacji, jakie udało się ustalić reporterom RMF FM, do wyjaśnienia sprawy zatrzymany został 20-latek, z którym spotykała się nastolatka. Nieoficjalnie wiadomo, że ciało 16-latki odnaleziono zakopane w lesie niedaleko miejscowości Grubale.

Jak udało się dowiedzieć, na szyi dziewczyny zaciśnięty był pasek. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informuje, że zatrzymany do wyjaśnienia sprawy mężczyzna zostanie przesłuchany w poniedziałek.

W piątek rozpoczęły się poszukiwania zaginionej

16-letnia Anna Żylak w czwartek 3 grudnia wyszła z domu około godz. 10. Do swojego domu w miejscowości Stok Lacki Folwark gminie Siedlce (woj. mazowieckie) miała powrócić około godziny 17. Zaginięcie w piątek zgłosiła siostra.

O zaginięciu 16-latki poinformowali siedleccy policjanci w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. "Zaginiona, 16-letnia Anna Żylak w dniu 03.12.2020 roku około godziny 17.00 miała powrócić do miejsca zamieszkania w miejscowości Stok Lacki Folwark gm. Siedlce i do chwili obecnej nie powróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną" - przekazali funkcjonariu