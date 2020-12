Siedlce. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach zaginionej nastolatki

O zaginięciu 16-latki poinformowali siedleccy policjanci w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. "Zaginiona, 16-letnia Anna Żylak w dniu 03.12.2020 roku około godziny 17.00 miała powrócić do miejsca zamieszkania w miejscowości Stok Lacki Folwark gm. Siedlce i do chwili obecnej nie powróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną" - przekazali funkcjonariusze.