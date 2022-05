Siedem lat temu przeżyli piekło. Nepalczycy wspominają trzęsienie ziemi

- Zawiozłam skuterem swojego brata Anisha do wujka, a sama pojechałam odwiedzić dziadków. Byłam na piętrze ich domu i oglądałam film, kiedy doszło do trzęsienia ziemi. Babcia i dziadek leżeli na podłodze w kuchni. Dołączyłam do nich. Trzęsienie było tak silne, że nie bylibyśmy w stanie w tym momencie opuścić domu. Wszystko się trzęsło, spadały naczynia, słychać było dźwięk tłuczonego szkła. Każda sekunda wydawała się być wiecznością. Myślałam, że wszyscy zginiemy. Czułam się, jakby to wszystko było nierealne, jakby to był koszmarny sen - opowiada Wirtualnej Polsce Manisha. Przyznała, że nie mogła zostawić dziadków i uciec sama. Zastanawiała się, czy jej rodzina i brat, którego odwiozła do wujka, są bezpieczni. Na kontakt z nimi trzeba było jeszcze poczekać.