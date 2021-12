Sieć surowa dla Barbary Kurdej-Szatan. Emocjonalny wpis będzie długo się mścił

Zdecydowanie negatywnie i raczej negatywnie wypowiada się na ten temat ponad połowa pytanych, z czego 42 proc. nie jest pewna swojej dezaprobaty wobec reakcji gwiazdy, a 24 proc. nie jest przekonanych do końca. Dołącza do nich 19-proc. grupa, która przyznaje się do tego, że nie wie, co na ten temat powiedzieć.