Siarczyste mrozy przed nami. Do tego gwałtowna zmiana pogody

W nocy z poniedziałku na wtorek najchłodniej będzie na wschodzie i południu Polski, do -12 stopni Celsjusza. Na Podkarpaciu prognozowane są spadki temperatury do nawet -16 st. C. Dlatego IMGW szykuje ostrzeżenia przed silnym mrozem dla 5 powiatów w woj. podkarpackim i małopolskim (nowotarski, tatrzański, sanocki, leski, bieszczadzki). Alarmy mają obowiązywać do nocy z wtorku na środę włącznie.

We wtorek najcieplej będzie na zachodzie kraju i nad morzem, do 4-5 st. C. Na wschodzie i północnym wschodzie temperatury poniżej 0 st. C. z niewielką szansą na śnieg. W nocy z wtorku na środę od -12 st. C. na wschodzie kraju do -1 st. C. nad morzem.

Chwilowa, ale gwałtowna zmiana w pogodzie

Środa przyniesie słońce we wschodniej połowie kraju. Od zachodu nad Polskę wkroczy układ niskiego ciśnienia. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 1 do 5 st. C. Prawdziwa zmiana w pogodzie nastąpi w czwartek - prognozowane są wilgotne masy powietrza i opady śniegu do 10 cm na zachodzie i południu kraju.

Jak mówi dla Wirtualnej Polski Michał Kowalczuk, synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czeka nas dwudniowe "przejściowe ocieplenie". Na przeważającym obszarze w czwartek w ciągu dnia będzie od 2 do 5 st. C. Jedynie na północnym wschodzie temperatury osiągną -10 do -8 st. C. Podobne warunki utrzymają się w piątek (14 lutego). Potem będą nagłe spadki temperatury.

- W weekend opady powoli będą zanikać i zmieni się sytuacja mas powietrza. Do Polski napłynie mroźne powietrze z północy - synoptyk zapowiada, że od weekendu w całym kraju powrócą mrozy.