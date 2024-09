"Sianie paniki to ciężki grzech". Tusk o fake newsach na temat powodzi

- Sianie paniki to jest ciężki grzech, szkodzi akcji pomocowej i budowaniu zaufania do służb - mówił premier. Podczas posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego Donald Tusk zaapelował, by ufać jedynie informacjom autoryzowanym przez policję, zwłaszcza w kwestii ofiar żywiołu. Jak zaznaczył, w sieci pojawia się na ten temat wiele fake newsów i dezinformacji.