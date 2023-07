Sezon aktywności szerszeni trwa. Te owady mogą być śmiertelnie niebezpieczne

Cechą charakterystyczną, która pozwoli niemal od razu rozpoznać szerszenia, jest jego rozmiar. Dorosłe szerszenie europejskie osiągają od ok. 17 do nawet 35 mm. Kolejną z charakterystycznych cech tego owada, jest wydawany przez niego dźwięk w trakcie lotu. Jest on znacznie niższy od brzęczenia osy i pszczoły, dodatkowo - ze względu na rozmiar szerszenia - również głośniejszy od dźwięków wydawanych przez inne owady.