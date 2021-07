Warszawa. Setki osób uwięzionych w korytarzu na lotnisku. Kilkadziesiąt minut oczekiwania

- Jak już dotarliśmy do tego punktu kontrolnego, to nadal nie wiem, co oni tam sprawdzali. Pracownicy lotniska weryfikowali dokument tożsamości i paszport covidowy. Nie używali do tego jednak żadnego czytnika kodu QR. Patrzyli tylko czy dane w dowodzie zgadzały się z informacjami w certyfikacie unijnym. Nic więcej. Spoglądali nam w oczy, jakby z nich chcieli wyczytać ten kod. To była teatralna żenada - powiedział nam pan Tomasz.