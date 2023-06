Seria wyzwisk senatora PiS. Wiceszef PO zwrócił się z apelem

Na antenie TVP3 Białystok padły bulwersujące słowa. W trakcie politycznej dyskusji z przedstawicielem PO, senator PiS uderzył w Donalda Tuska. Jacek Bogucki nazwał go "politykiem z hitlerowską twarzą". To nie był koniec, bo przedstwiciel PiS więcej obraźliwych słów pod adresem byłego premiera zamieścił w mediach społecznościowych. O sprawię w programie "Tłit" WP pytany był wiceszef Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. - Chamski polityk, używając prymitywnego, prostackiego języka. Powinien złożyć mandat. Sprawdziłem skąd jest ten nikomu nieznany senator - jest z regionu podlaskiego. Zwracam się teraz do mieszkańców regionu: Ten człowiek mówi de facto w imieniu wyborców. Nie głosujcie na tego człowieka. On nie jest godny reprezentowania nikogo w waszym regionie - mówił europoseł. Arłukowicz dodał przy tym, że ma nadzieję na koniec kariery politycznej Boguckiego. - Nigdy nie będzie już żadnym senatorem, posłem, nikim (...). Jestem przekonany, że to ostatnie miesiące pana Boguckiego w polskiej polityce.