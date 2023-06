Seria ostrzeżeń IMGW. Ostatni weekend czerwca pod dyktando zmian

Ostatni weekend czerwca nie rozpieści nas pogodą. IMGW wydało serię ostrzeżeń dla północno-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. - Dziś i jutro będzie więcej słońca, nawet 30 st. C. na Dolnym Śląsku. Niestety, coś musi zawsze psuć pogodę, bo do Polski będzie wkraczał kolejny front. On przyniesie burze, a za nimi przyjdzie ochłodzenie - mówił w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW-PIB. Rzecznik tej instytucji podkreślał, że w weekend możemy spodziewać się do 25 st. C., burz z gradem, a także silniejszych porywów wiatru. - Front będzie przechodził z zachodu na wschód i będzie "sprawiedliwy" dla każdego. Opady będą niemal w całej Polsce - mówił.