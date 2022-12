Serbia chce wysłać żołnierzy do Kosowa. Zachód ostrzega

Serbia chce rozmieścić na terytorium Kosowa do 1000 swoich żołnierzy i policjantów. Z takim wnioskiem zwróciła się do dowództwa międzynarodowych sił pokojowych NATO. Zachód ostrzega, że to może dodatkowo pogorszyć i tak już napiętą sytuację na Bałkanach. - To znacznie zmniejszy napięcia i będzie dobrym rozwiązaniem - twierdzi natomiast prezydent Serbii Aleksandar Vucić.