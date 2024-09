Serafin obejmie stanowisko komisarza? "Mamy bardzo duże szanse"

W 2025 roku rozpocznie się prezydencja Polski w Radzie Europejskiej. Jest to drugi raz w historii. Pierwszy raz objęliśmy przywództwo w 2011 roku. W programie "Tłit" WP ministra ds. europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że podczas naszej prezydencji odbędzie się dyskusja związana z budżetem unijnym. - To w połączeniu, że Piotr Serafin, miejmy nadzieję, że obejmie tekę komisarza ds. budżetu sprawi, że Polska będzie miała bardzo duży wpływ na to jak będą podzielone unijne pieniądze - powiedziała ministra. Prowadzący Michał Wróblewski dopytywał na ile jest pewne, że Serafin obejmie to stanowisko. - Z tego co słyszę mamy bardzo duże szanse na objęcie tej teki - odparła Sobkowiak-Czarnecka, jednocześnie zastrzegając, że ostatnie zdanie ma przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - Zresztą Piotr Serafin uczestniczył w konstruowaniu poprzednich unijnych budżetów, więc myślę, że nie osoby bardziej kompetentnej na te stanowisko - podsumowała.

