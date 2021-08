Sensacyjne zmiany w rządzie? Michał Woś o doniesieniach mediów

Na koniec września ma być zaplanowana rekonstrukcja rządu. Pracę może stracić m.in. szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk - podaje Onet. Jego dymisja miałaby być efektem "afery mailowej", czyli wycieku korespondencji z prywatnej skrzynki ministra. Ze stanowiska może też ustąpić Jarosław Kaczyński. Co na to wiceminister sprawiedliwości Michał Woś? - Czytałem ten artykuł. Nie widziałem tam dywagacji co do resortu sprawiedliwości. Są to informacje medialne. Jeżeliby się potwierdziły, wystawiałyby co najmniej na śmieszność rekonstrukcję z ubiegłego roku i odchudzanie rządu. Nie sądzę więc, by takie puchnięcie resortów, które w tym artykule jest przewidywane, miało nastąpić - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - To decyzja koalicji - tych, którzy tworzą zaplecze parlamentarne, rozmów i uzgodnień. Na ten moment z Solidarną Polską nikt takich uzgodnień nie prowadzi - przekazał Woś.