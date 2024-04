Sensacyjne odkrycie we Francji. Prehistoryczne struktury mogą mieć nawet 9 tysięcy lat

Zagadkowy obiekt, a także fragmenty pochówków i narzędzia odkryto we francuskiej miejscowości Marliens, niedaleko Dijon. Były "rozrzucone" na około 60 tys. metrów kwadratowych. Zdaniem badaczy to miejsce odwiedzali nasi prehistoryczni przodkowie od neolitu do wczesnej epoki żelaza.