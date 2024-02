Niezwykłe odkrycie na Wawelu. Pokazali zdjęcia

Zdaniem badacza przedstawienie pozbawione jest odwołań do religii chrześcijańskiej, a dwie przeciwstawne twarze mogą być nawiązaniem do mitologii rzymskiej, w której pojawia się Janus - bóg o dwóch twarzach. Sama forma przedmiotu, zdaniem eksperta, jest dość typowa dla obszaru Polski, i może wskazywać, że jest to wyrób lokalny.