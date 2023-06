Sensacyjne odkrycie w Mamerkach. Tajemnicze torowisko przy poniemieckich bunkrach

Kolejna sensacja w Mamerkach (woj. warmińsko-mazurskie). W pobliżu obecnego muzeum, a dawnej Kwatery Głównej Niemieckich Wojsk Lądowych, odnaleziono zasypaną pozostałość nieznanego torowiska oraz elementy wagonów kolejki wąskotorowej. Tajemnicze odkrycie przywołuje temat poszukiwań legendarnej Bursztynowej Komnaty. Za najnowszym odkryciem stoi Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne Jaćwież - Ełk, Augustów. Poszukiwacze określili swoje odkrycie jako "sensacyjne". Wirtualna Polska skontaktowała się z Bartłomiejem Plebańczykiem, opiekunem kompleksu bunkrów w Mamerkach. Okazało się, że odkrycie jest pierwszym takim w okolicy, a zarazem otwiera wielkie możliwości. - Jest to coś nowego, nasza determinacja pokazuje, że jest jeszcze wiele rzeczy nieodkrytych. Ciekawostką jest to, że na tym torowisku stoją świetnie zachowane koła. Dlaczego one są zakopane tylko półtora metra pod ziemią? Ktoś to musiał zasypać – powiedział WP Plebańczyk. Rozpoczęto już przygotowania do akcji odkopania całości torowiska i zabezpieczania wykopywanych elementów wagonów. Po otrzymaniu oficjalnych zgód leśników i konserwatora zabytków, prace w tym miejscu ruszą pełną parą. - Jeśli nie uda się znaleźć samego skarbu, to pod ziemią znajduje się wciąż wiele historycznych przedmiotów z czasów II wojny światowej – podkreślał wcześniej w 2021 r. Bartłomiej Plebańczyk. Jak zapowiadają dziś poszukiwacze, wkrótce poznamy więcej szczegółów najnowszego odkrycia. Do 1944 roku w Mamerkach Niemcy wybudowali m.in. 30 schronów. Uciekając, nie zdążyli ich wysadzić. Część obiektów nazistów została po wojnie zasypana.