WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze głosowanie + 2 sejmprawo i sprawiedliwość oprac. Piotr Białczyk 30 min. temu Sensacja w Sejmie. Głosowanie ws. członków KRS przerwane i anulowane - Doszło do bulwersującej i niespotykanej sytuacji w Sejmie - mówił na konferencji prasowej Borys Budka. Szef klubu parlamentarnego PO-KO... Rozwiń Szanowni państwo Nie stała się Bul … Rozwiń Transkrypcja: Szanowni państwo Nie stała się Bulwersująca niespotykana Historii sejmu Doszło do ujawnienia Nagrania i prawdziwych powodów tego dlaczego Głosowanie Nad wyborem członków do Krajowej Rady Sądownictwa Zostało nagle przerwane i anulowane Otóż jest już nagranie transmisji obrad Na którym to nagraniu słychać Wyraźnie Nie głos jednej z posłanek partii rządzącej Która zwraca się do Nie posłów tej partii mówią Nie Anuluj my to głosowanie bo przegra Po tej po tym komunikacie doszło do Wstrzymania głosowania oraz nie podania prawidłowego Wyników głosowania przypomnę Żeby zwrócić z gdyby żeby zmień Głosowanie należy Podać jego wyniki oraz później w razie wątpliwości Przedłożyć wniosek o Żądamy natychmiastowego ujawnienia prawdziwych wyników głosowania które miało miejsce Podczas tego pierwszego legalnego głosowania Żądamy Nie ażeby niezły Pani Marta Witek Przed opinią publiczną wyjaśniła czy była poddana presji Własnej partii Czy wymuszona nie Decyzję czy doszło do złamania Trawa oczekujemy Że najpóźniej do jutra rana Opinia Otrzyma Głosowania Które miało miejsce przed Wstrzymaniem tego głosowania W naszej ocenie doszło do rażącego złamania prawa Nie Tutaj będą powinny być wyciągnięte konsekwencje Rzecz jasna konsekwencje polityczne ale te dalsze decyzję Będziemy uzależniać od tego Kiedy zostanie przedstawiony prawdziwe Głosowanie jego prawdziwe auto Wynik bo to co się stało Nie może O tym że w każdej innej sytuacji Kiedy Opcja rządząca Nie będzie miała większości A wiemy że ta wie Jest bardzo krucha może dochodzić do poda Sytuacja I parlament Stein staje się miej Pasado Które tego typu praktyki mogą Doprowadzić do Przerwania każdego głosowania które nie będzie Parkinson Jak kiedyś powiedział kapuś Władzę ma ten kto prawo stanowi Władzę ma ten kto prawo łamie Rządy PiS ciągną Polskę Na Strona Biała Stand up Dzisiaj byliśmy świadkami Najprawdopodobniej złamania Przez panią Marszałek Reasumpcja głosowania zastosowanie tego trybu Zostało przez nią I zrozumie Taki sposób jako głosowanie Do skutku Zwycięży partia rządząca I pojawi się oczek Nie na tym polega