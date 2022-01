Seniorzy są wściekli na rząd. Nie podoba im się Polski Ład. "Nerwowo nie mogę wytrzymać!"

Polski Ład, który miał być wielkim sukcesem rządu, zaliczył falstart. Pierwsze dni realizacji sztandarowego programu PiS upłynęły w niepewności i poczuciu chaosu. Niższe wypłaty wynagrodzeń otrzymały niektóre grupy zawodowe, m.in. nauczyciele czy służby mundurowe. O swoje świadczenia martwią się też emeryci. Rządzący przekonują, że ta grupa w większości zyska, ale wielu seniorów w te zapowiedzi przestało wierzyć. Dyskusje na ten temat słychać choćby na bazarach. - To wszystko pic na wodę, jak to mówią - stwierdza 80-letni mężczyzna. To i tak jedna z najbardziej łagodnych wypowiedzi. Seniorzy nie gryźli się w język. Więcej w materiale Klaudiusza Michalca.