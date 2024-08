Seniorzy jechali na wycieczkę. 13 osób poszkodowanych

- 13 osób poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitali na terenie okolicznych powiatów. Cztery osoby, które podróżowały samochodem osobowym po wstępnym badaniu nie wymagały pomocy medycznej - podał oficer prasowy PSP we Włocławku bryg. mgr Mariusz Bladoszewski

Dwie osoby w stanie ciężkim natychmiast zostały przetransportowane do szpitali. Jedna śmigłowcem LPR do Płocka, druga do szpitala wojewódzkiego we Włocławku. Bryg. mgr Bladoszewski zaprzeczył, że były ofiary śmiertelne.