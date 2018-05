Senator PiS krytykuje pomysł Jarosława Kaczyńskiego

Według senatora PiS Jana Marii Jackowskiego, obniżka wynagrodzenia posłom i senatorom powinna również objąć ministrów, wiceministrów w rządzie, a także Prezydium Sejmu i Senatu. – Sprawia to oczywiste wrażenie, że są równi i równiejsi – mówi senator.

Obniżka wynagrodzeń to pomysł prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego , na który wpadł po aferze z nagrodami dla rządu. Teraz zostało jeszcze głosowanie w Senacie i podpis prezydenta Andrzeja Dudy . Okazuje się jednak, że niektórym politykom PiS pomysł prezesa niespecjalnie przypadł do gustu.

– Proszę zauważyć, że ta obniżka nie dotyczy wszystkich parlamentarzystów, bo uposażenia członków prezydiów Sejmu i Senatu nie zostaną uszczuplone. Podobnie w przypadku parlamentarzystów, którzy są ministrami lub sekretarzami stanu. A więc niższych uposażeń – jak na razie – nie będzie miało kilkudziesięciu parlamentarzystów, co sprawia oczywiste wrażenie, że są równi i równiejsi. Podkreślam to z całą mocą. To nie jest rozwiązanie systemowe. (…) Jeżeli robimy redukcję, to ona powinna solidarnie dotyczyć wszystkich – powiedział senator Jan Maria Jackowski w wywiadzie dla portalu Interia.pl