Senat X kadencji zaczyna prace. Tomasz Grodzki marszałkiem

Pierwsze posiedzenie Senatu zaczęło się od inauguracyjnego przemówienia prezydenta. Andrzej Duda oddał głos marszałek senior Barbarze Borys-Damięckiej, która zarządziła wybór marszałka Senatu - został nim Tomasz Grodzki z PO. Trwa wybór wicemarszałków.

Andrzej Duda prosił członków Senatu o podtrzymanie tradycji konstrukcyjnych prac i merytorycznych sporów. Apelował także, by senatorowie namawiali swoich kolegów posłów do dyskusji w tym samym, wyważonym stylu. Prezydent zapewnił, że jest otwarty na głos Izby Wyższej.

Po inauguracyjnym przemówieniu, prezydent Andrzej Duda oddał głos marszałek senior Barbarze Borys-Damięckiej. Podziękowała ona Polakom rozsianym po całym świecie, którzy "wyjątkowo licznie stanęli do wyborów". Marszałek senior stwierdziła, że choć Senat nazywany jest izbą zadumy i refleksji, to dla większości służący tylko zatwierdzaniu tego, co wyszło z Sejmu.