Senat. Teofil Bartoszewski obawia się "przekupstwa politycznego"

Władysław Teofil Bartoszewski spodziewa się, że Prawo i Sprawiedliwość może uciec się do "politycznego przekupstwa", by osiągnąć większość w Senacie. Polityk PSL zapewnia jednak, że żaden z przedstawicieli jego klubu nie skorzysta z takiej oferty.

Przyszły poseł PSL został zapytany także o słowa Grzegorza Schetyny, który stwierdził, że to Bogdan Borusewicz powinien być marszałkiem Senatu. - Jeżeli pan Grzegorz Schetyna zakłada, że on będzie dyktował warunki w Senacie innym partiom opozycji, to wydaje mi się, że jest w błędzie, bo on nie ma tych szabel, w związku z tym powinien przynajmniej zachować pozory i konsultować się z innymi partiami - ocenił.