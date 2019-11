WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze senat + 2 bogdan zdrojewskimarszałek senatu 2 godziny temu Senat. Pierwsze posiedzenie izby. Bogdan Zdrojewski: nie spodziewam się niespodzianek - Jestem zbyt długo w polityce, by coś jeszcze mnie zdziwiło. Wiem, jakie procedury do tej pory były łamane - mówił przed pierwszym posiedzeniem... Rozwiń Nie spodziewam się niespodzianek U … Rozwiń Transkrypcja: Nie spodziewam się niespodzianek Uważam że Marshall Ale jestem na tyle długo w po Widziałem tyle Nieprawdopodobnych zdarzeń że Tego jednego procenta Jakiś Nie Przyznam się że Z przykrością serwa to co się działo z trybunałem Konstytucyjnym Z brakiem szacunku do prawa z brakiem szacunku do demokracji do konstytucji Dzisiaj nie należy Klucz ać że nie będzie podjąć Próba Mam A w jakim w jaki sposób ewentualnie Prawo i Sprawiedliwość mogłoby doprowadzić do Wybór Marszałka senatu panimasz pani marszałek kidawa-błońska mówiła Jest absolutnie za terminowa Dochodzą do niej takie informacje żeby zablokować ten Dla Czyli osoby Ramy prawne jaki ruch Czy wyroki Nie ma takiej alternatywy Nie ma takiego Takiej możliwości Natomiast tak jak powiedział Politycy jestem za długo Znam też Procedury które były do tej pory łamane i tak jak Ten 1% pewnej niepeł Który może być szok Jeżeli jeżeli do niego do My Panie senatorze a jak wyglądała sprawa z panem senatorem Robertem do chrzanem O tym Emisariusze z Prawa i Sprawiedliwości mieli proponować mu stanowi Ministerstwo Sportu senator dokarmiał odmówić Czy wie pan coś więcej na temat tej sytuacji Kto z pis-u mógł proponować Te funkcje kiedy to się mogło być Nie nie wiem wiem tylko to co o czym mówił sam Elektryk cena Nie wiem również o tym że takie próby podejmowane Tomasz Obecnego kandydata na marszałka Jak i również wobec dwóch innych Szczegóły Niestety ale Może dobrze Panie senatorze wielu widziało Jako kandydata na marszałka Senatu Nie żałuję pan że Kandydatem Kalisz Obywatelski jest właśnie profesor Tomasz A nie Tomasz Grodzki jest dobrym kandydatem to jest kandydatury daje szansę łączenia ja miałem podobne predyspozycje Opozycyjny jednoczyć Ani Ale ponieważ jest to masz go Tak jak powiedziałem Warun Na marszałka Pewnie Julki nie będzie to bowiem