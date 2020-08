Senat odrzuca ustawę o podwyżkach. 3 senatorów PiS nieobecnych podczas głosowania

Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu, gdzie większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Ze wstępnych zapowiedzi może się okazać, że przez brak ponadpartyjnego konsensusu, nowe prawo nie zostanie uchwalone. - Dlaczego mamy na siłę przepychać ustawę? W moim odczuciu tej ustawy już nie ma. Sejm może się do niej nie odnieść- stwierdził "na gorąco" w Polsat News były wicemarszałek Senatu z PiS Stanisław Karczewski. Zaznaczył, że jest to jego prywatna opinia i nie należy utożsamiać jej z całym klubem.