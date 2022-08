Senat. Gorąca dyskusja o dodatku węglowym i awantura o "machera"

- Pan senator Mróz o Jerzym Buzku powiedział "macher". Słownik języka polskiego mówi, że macher to oszust, kombinator. Jest mi wstyd, że pan jest senatorem - odparł senator Kwiatkowski. Przypomniał też, że to Jerzy Buzek wynegocjował w Parlamencie Europejskim porozumienie zobowiązujące państwa członkowskie do wypełnienia gazem magazynów. - Było to uznane za ogromny sukces w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Za to porozumienie dziękowali Jerzemu Buzkowi przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych, także europosłowie PiS. Oczekuję, że pan publicznie przeprosi Jerzego Buzka, którego określił pan jako machera, czyli oszusta i kombinatora. Chyba że pan nawet nie zna znaczenia słów, których pan używa. W każdym z tych wypadków albo powinien pan przeprosić i przyznać się do błędu, albo powiedzieć, że mowa polska trudny język, znać go pan nie potrafi - mówił Kwiatkowski.