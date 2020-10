Senat. Awantura podczas posiedzenia. Wniosek o wyprowadzenie wiceministra przez Straż Marszałkowską

Awantura w Senacie. Padł wniosek o wyprowadzenie wiceministra z sali

Senatorowie próbowali kilka razy przerwać wystąpienie Jabłońskiego. Prowadzący obrady wicemarszałek Michał Kamiński próbował studzić emocje. Zwrócił jednak uwagę wiceministrowi, że "jego zachowanie na tej trybunie nosi wszelkie cechy prowokowania senatorów". - Mówienie o tym, że pan się zamierza wstydzić za któregoś z senatorów, o tym, co senator powinien, a czego nie powinien robić w Senacie, nie jest pana rolą. To jest rola wyłącznie wyborców, którzy przy najbliższych wyborach każdego z tych senatorów za jego zachowanie ocenią w ten czy inny sposób. Nie jest to pana rolą. A podział władzy, jaki mamy, powoduje, że powinien pan udzielać odpowiedzi na pytania senatorów, które są zadawane. Oczywiście jako minister jest pan politykiem i ma pan prawo wyrażać polityczne opinie co do tego, jak sądzę, nikt przy zdrowych zmysłach nie ma wątpliwości. Ale apeluję do pana o to, aby pan nie obrażał uczestników tej dyskusji - stwierdził Kamiński.