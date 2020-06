Niecodzienny incydent podczas obrad Senatu. "Tato, wołają cię!"

Obrady Senatu. Politycy dyskutowali o strajku przedsiębiorców

- Z przykrością stwierdzam, że wśród tych osób znaleźli się także parlamentarzyści, także pan senator Jacek Bury - powiedział Wąsik, odnosząc się do zatrzymania senatora Jacka Burego z Koalicji Obywatelskiej, który również brał udział w strajku. Polityk stwierdził też, że powinien on "przeprosić policjantów za to, co się stało 16 maja".