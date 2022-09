Sekrety w podziemiach Linii Maginota. To odkryto wewnątrz największej fortecy we Francji

Członkowie Urbex History, polskiej grupy eksploratorów i miłośników historii, wybrali się do podziemi Linii Maginota, czyli francuskich fortyfikacji zbudowanych na ówczesnej granicy z Niemcami w latach 1929-1934, a następnie wzmacnianych do 1939 r. Ekipie udało się dostać do wnętrza jednej z fortecy, która w zamyśle jej projektantów i pomysłodawców miała być przeszkodą nie do pokonania przy ewentualnej agresji Niemiec na Francję. Obiekt stanowił także klasyczne rozwinięcie zasad wojny pozycyjnej z czasów I wojny światowej. Teren od lat przyciąga wielu ciekawskich turystów i miłośników historii, którzy nie decydują się zwiedzać Linii Maginota od środka. Zrobiła to jednak grupa polskich eksploratorów Urbex History, która odwiedza zapomniane i niedostępne dla wszystkich miejsca i obiekty o historycznym znaczeniu. Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź kanały Urbex History w mediach społecznościowych.